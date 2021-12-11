أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

موعد انطلاق المزاد:

وأوضحت الجمارك، أن المزاد سيقام يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 21 ديسمبر 2021م، الساعة 10 صباحًا، في ساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

شروط الدخول للمزاد:

1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2– إخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة.

3– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

4– يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة من الميناء خلال 5 أيام.

5– سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية.

6– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك للحضور ودخول المزاد.