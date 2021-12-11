أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
موعد انطلاق المزاد:
وأوضحت الجمارك، أن المزاد سيقام يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 21 ديسمبر 2021م، الساعة 10 صباحًا، في ساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
شروط الدخول للمزاد:
1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2– إخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة.
3– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.
4– يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة من الميناء خلال 5 أيام.
5– سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية.
6– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك للحضور ودخول المزاد.
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