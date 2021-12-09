أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح وبضائع منوعة” في جمرك جسر الملك فهد، وفق الضوابط والاشتراطات الموضحة أدناه.

مكان وموعد بدء المزاد

ويبدأ المزاد يوم الثلاثاء 17 جمادى الأول 1443هـ الموافق 21 ديسمبر 2021م، الساعة 12:00 مساء، بساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

اشتراطات الاشتراك بالمزاد

1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2–البيع لمحلات التشليح فقط ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة.

3– إخراج السيارات والبضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة.

4- دفع عملة السعي وقدرها 2.5% علاوة على كامل قيمة البيع.

5– يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة من الميناء خلال 5 أيام.

6– سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية.

7– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك للحضور ودخول المزاد.