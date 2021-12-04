أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك ميناء جازان.

ضوابط واشتراطات:

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك مجموعة من الضوابط والاشتراطات للدخول للمزاد، منها دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك إخراج السيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة.

وضمن الاشتراطات أيضًا، دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، كما يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة من الميناء خلال 5 أيام، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية، كما يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك للحضور ودخول المزاد.