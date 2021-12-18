أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي ويستعرض:

– الأوضاع العالمية

– المؤشرات الوبائية

– مستجدات اللقاحات

– أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا

– أبرز الإحصائيات الصحية

نسبة التحصين:

كما يتحدث خلال المؤتمر، أ. سعد عبدالله آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويستعرض:

– متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل

– نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص

مستجدات متحور أوميكرون:

ويستعرض د. عبدالله بن رشود القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة – وقاية خلال المؤتمر ما يلي:

– مستجدات متحور أوميكرون

– الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية