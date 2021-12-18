أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي ويستعرض:
– الأوضاع العالمية
– المؤشرات الوبائية
– مستجدات اللقاحات
– أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا
– أبرز الإحصائيات الصحية
نسبة التحصين:
كما يتحدث خلال المؤتمر، أ. سعد عبدالله آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويستعرض:
– متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل
– نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص
مستجدات متحور أوميكرون:
ويستعرض د. عبدالله بن رشود القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة – وقاية خلال المؤتمر ما يلي:
– مستجدات متحور أوميكرون
– الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية
اترك تعليقاً