“قلبه معلق بالمساجد”.. مقولة تتجسد في قصة هذا الشيخ المسن الذي تجاوزه عمره الـ 90 عاما، حيث يخرج في كل يوم ليؤدي صلاة الفجر، وينادي وهو في طريقه على الناس ليوقظهم للصلاة، رغم شدة البرد في هذا الوقت لاسيما في فصل الشتاء.

إيقاظ النائمين للصلاة

وأظهر مقطع فيديو متداول، خروج الشيخ المسن فجرا منادياً في طريقه “الصلاة .. الصلاة”، ليوقظ النائمين ليغتنموا الفرصة ويبادروا للصلاة.

وترددت معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الشيخ المسن يعاني من وعكة صحية ويرقد حاليًا في العناية المركزة بمستشفى عسير، داعين له بالصحة والعافية وأن يمن الله عليه بالشفاء ليعود ويملأ الأجواء بالنداء لصلاة الفجر”.