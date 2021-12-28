أقامت إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي حفل عيد ميلاد لابنتها البالغة من العمر عامًا واحدًا وألبستها فستانًا أبيض كفساتين الزفاف وارتدت طرحة بلون الفستان، كما أقامت لها زفة بهذه المناسبة في عدم مراعاة لسن الطفلة.

فيديو | إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصية طفلتها وتعرضها بمشاهد لا تناسب سنها #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/TX8GcFLxUj

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 28, 2021

انتهاك حقوق الأطفال:

وبحسب قناة الإخبارية، لا زال مشاهير الإعلانات يواصلون انتهاك حقوق الطفل في استخدامهم للتسويق وجمع المتابعين، غير مبالين بما يتعرض له الأطفال من ضغوط.

النيابة تتحرك:

وكانت النيابة العامة قد وجهت فروعها بتحريك إجراءات لرفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي التجاوزات المتعلقة ببراءة الأطفال بمن فيهم أولياء أمورهم أو من لهم علاقة بهم بأي شكل من الأشكال.