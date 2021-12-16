أصدرت النيابة العامة المصرية، أمس الأربعاء، قرارًا جديدًا بشأن خمسة آلاف قطعة أثرية، تم ضبطها في “شقة الزمالك”، في وسط القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم “مغارة علي بابا”.

وقررت النيابة بتشكيل لجنة من القطاعات المختصة بوزارة الداخلية، لعمل التحريات حول القضية، بحسب صحيفة “أخبار اليوم”.

استدعاء المتهمين في القضية:

كما أمرت النيابة العامة المصرية باستكمال باقي إجراءات التحقيق، ومنها استدعاء المتهمين في القضية.

وكانت النيابة العامة انتهت من فحص ما يقرب من خمسة آلاف قطعة في تحقيقات ضبط آثار بوحدة سكنية، وحانوت في منقطة الزمالك.

يذكر أن النائب العام المصري كان قد شهد أول أمس الثلاثاء، عرضًا وافيًا في قاعة مجهزة في مقرّ مكتب النائب العام من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين في المجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت في حي الزمالك.