أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان، وأودى إلى وفاة شخصين وإصابة ٧ أخرين، جراء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي.

وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على موقف مصر الثابت من دعم ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.

وأعربت مصر حكومة وشعبًا عن خالص التعازي والمواساة للمملكة ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.