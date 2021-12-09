يشهد معرض أنا عربية قبل يومين من انطلاقه استعداداتٍ واسعةً من قبل العديد من المصممات العربيات من حول العالم، حيث يفتتح المعرض أبوابه للزوار في الـ 10 من ديسمبر الجاري في “واجهة الرياض”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021م، ويهتم المعرض بإبراز أجمل وأرقى التصاميم للمرأة العربية، حيث يعد الحدث الأضخم للإبداع في العالم العربي، والأكبر الذي يجمع المبدعات تحت سقف واحد.

الحلم يستمر:

تحت شعار “الحلم يستمر” تشارك أكثر من 250 دارًا في معرض أنا عربية، 128 منها تزور السعودية لأول مرة، وعبّرت في هذا السياق المصممة فريدة تمراز مؤسسة دار تمرازا Temraza العالمية للأزياء عن حماسها للمشاركة في معرض أنا عربية والتعرّف على عملائها السعوديين عن قرب، وتستعد فريدة ضمن حدث أنا عربية لتقديم تشكيلة أزياء بعنوان Tempowerment التي تعبّر من خلالها عن فخرها بقوة وتمكين المرأة العربية ضمن مجالات الموضة والأزياء.

وأشاد مصمم الأزياء حسين بظاظا مؤسس دار BAZAZA بأهمية المرأة السعودية من بين كافة عملائه، حيث يعدها ضمن أكثر العميلات التي تثق بتصاميمه دون طلب تعديلات أو إضافات عليها، مما يجعله سعيدًا بلقائهن لأول مرة شخصيًّا في المعرض والتعرف أكثر على ذائقة المرأة السعودية في الأزياء، وأشار بظاظا إلى ملحوظة تطور ومعاصرة المرأة العربية والسعودية تحديدًا في مجال الموضة واهتمامها بكل ما هو جديد وأنيق في الأزياء، كما عبّر عن سعادته بمشاركته في معرض أنا عربية بعد انقطاع العديد من المصممين عن المعارض المهتمة بالأزياء بعد أزمة كوفيد 19 التي عاشها العالم، مما يجعل هذه التجربة فرصةً تفتح الأبواب لكل المصممين العرب للمشاركة وخلق تجربة فريدة لتبادل الخبرات في عالم الموضة، وفي السياق نفسه عبّرت المصممة تانيا من دار Latelier Nawbar للمجوهرات عن سعادتها بقدومها إلى الرياض للقاء كافة عملائها ممن تعاملت معهم عبر الإنترنت خلال أزمة كوفيد 19، كما لفتت الانتباه إلى انتقائية المرأة السعودية في اختيار المجوهرات التي تجمع بين الحرفية الحقيقية والتصميم الراقي، وهو ما يعكس أهم رسائل Latelier Nawbar كعلامة تهتم بإرث صناعة المجوهرات.

معرض أنا عربية:

ويُعد معرض “أنا عربية”، الذي سيستمر حتى 15 من ديسمبر الجاري، أهم الأحداث المحلية التي تجمع بين الأناقة والفن والإبداع في موسم الرياض 2021، وهو متخصص في أصول الموضة والأزياء، ويندرج ضمن الفعاليات ذات الجماهيرية العالية التي ينظمها الموسم.