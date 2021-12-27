تشعر جماهير نادي الهلال بالقلق، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول مؤخرًا، وذلك بعد الخسارة من الفتح في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهم مطلبين من جماهير الهلال

وطلب جمهور الزعيم من إدارة فهد بن نافل مؤخرًا، مطلبين أولهما هو حسم مصير المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بإقالته قبل خوض مباراة السوبر السعودي وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى غربلة اللاعبين المحليين والأجانب والتعاقد مع صفقات أفضل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبسبب تراجع نتائج الزعيم فإن الأزرق يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، حيث استغل النصر تعثر جاره بالفوز على الحزم والصعود إلى المركز الرابع.

جوميز أول ضحايا الغربلة

ويبدو أن الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الفريق الكروي الأول في الهلال سيكون أول ضحايا الغربلة المنتظرة من إدارة فهد بن نافل للفريق الأول، وذلك بعد تراجع نتائج بطل آسيا مؤخرًا.

المهاجم الفرنسي صاحب الـ35 عامًا وعلى الرغم من تسجيله لهدف في شباك الفتح أول أمس في الجولة الـ14 من الدوري لكن مستواه المتراجع مؤخرًا رشحه بقوة لمغادرة الزعيم في يناير المقبل ومع فتح سوق الانتقالات الشتوية في السعودية بداية من الأحد الثاني من يناير المقبل.