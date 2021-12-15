في ظل الإقبال الواسع على معرض “أنا عربية”، إحدى فعاليات موسم الرياض 2021، المقامة في منطقة “واجهة الرياض”، حقق المعرض للزوار تجربةً تفاعليةً تنافس أحدث مفاهيم المعارض الدولية في تجارب الزوار من حيث الاستقبال والموسيقى والرائحة والمنتجات، وتلقى التصاميم الداخلية لأجنحة المعرض إعجابًا من قبل الحضور، حيث تعكس هوية التصميم الداخلي للمعرض نمط العمارة العربية التقليدية، كما تصدح في مختلف أركان المعرض الموسيقى العربية التقليدية لمعزوفات عربية شهيرة بواسطة آلة القانون والعود، كما يمكن للزوار الاستماع للموسيقى الحية بواسطة عازفات عربيات، فضلًا عن الدورات التدريبية المقدمة للزوار المتخصصة في التجميل والموضة.

مجسمات تقليدية للنخيل العربي:

وتتوزع على امتداد أركان المعرض الذهبية مجسمات تقليدية للنخيل العربي، إلى جانب أن هناك أكثر من 270 مرآة مذهبة تتوزع على امتداد أركان وغرف قياس المعرض، ويعكس تصميمها النمط نفسه للعمارة العربية الشرقية، وتتبع المطاعم الموجودة في المعرض النمط نفسه للهوية، حيث اعتمدت على السجاد العربي والضيافة العربية والبخور.

وأعاد معرض “أنا عربية” تعريف مفهوم تصميم الهوية الفنية للمعارض الدولية من خلال التنسيق الداخلي للمعرض ما بين تصميم الأركان والمقاهي، بالإضافة إلى المعزوفات العربية، كما استطاع المعرض أن يعكس الهوية السعودية تحديدًا من خلال تقديم الضيافة السعودية والبخور في قسم الاستقبال، وارتداء المنظمين داخل المعرض للزي السعودي الرسمي.

ويُعد معرض “أنا عربية”، أهم الأحداث المحلية التي تجمع بين الأناقة والفن والإبداع في موسم الرياض 2021، وهو متخصص في أصول الموضة والأزياء، ويندرج ضمن الفعاليات ذات الجماهيرية العالية التي ينظمها الموسم.