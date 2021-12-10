نجح معرض “أنا عربية” أحد فعاليات موسم الرياض 2021، في صناعة مفاهيم جديدة في مجال تصميم الأزياء، وخلق روابط مشتركة بينها وبين ملحقاتها الجمالية من الإكسسوارات والمجوهرات، عبر مئات التصاميم العربية والعالمية.

روابط مجتمعية:

وحققت أجنحة المعرض المتنوعة عددًا من الأسس المادية والجمالية، عبر توظيف الروابط المجتمعية المبنية على عناصر التناسق في النسج، والتشكيل في الخامات والخطوط والمساحات اللونية، إضافةً إلى دمج عناصر التصاميم العالمية في مكونات حديثة تعرض لأول مرة.

أزياء وتحف:

وتميزت أعمال المعرض الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة بأسس تصميمية حديثة تعتمد على التوازن في التكامل والإيقاع، ومراعاة رغبات الزوار في اتجاهات الموضة، وتفسيرها لهم، فضلًا عن المواءمة بين مجموعة من الأنماط والألوان والأساليب المحلية والعالمية.

ويجمع المعرض بين أجنحته المتنوعة عددًا من الأزياء والتحف والمجوهرات المتميزة بقيمة اعتبارية عالية؛ لما تعبر عنه من موروثات محلية وعربية ترمز لعدد من المعالم المتعلقة بالمنطقة وبيئتها الغنية بعناصر الحضارة والجمال.

ويعد معرض “أنا عربية” الحدث الأضخم للإبداع في العالم العربي، إذ يجمع المبدعات العربيات تحت سقف واحد، بمشاركة أكثر من 270 جناحًا، كما يحتوي المعرض عددًا من ورش العمل المختصة بالأزياء والمكياج.

خدمات مميزة:

ويضم المعرض خدمات مميزة تتمثل في عرض أزياء دوار، وجناح خاص لتصوير الفيديو بزاوية 360 درجةً، إضافةً إلى عدد من الإكسسوارات، الأحذية، الحقائب، التحف، العطور، المجوهرات، كما يضم في الوقت نفسه فستان عرض مصممًا بانعكاسات ثلاثية الأبعاد.

ويستقبل معرض “أنا عربية” الذي يقام في منطقة “واجهة الرياض”، زواره يوميًّا من الساعة الـ4:00 عصرًا حتى الـ12:00 مساء، وتستمر فعالياته حتى 15 ديسمبر الجاري، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.