لقي قائد الفريق الثامن في قوات السيلز التابعة لقوات البحرية الأمريكية، ويدعى بريان بورجوا مصرعه، متأثرًا بجراح أصيب بها أثناء تدريب في فرجينيا.

وكان بورجوا، ذو الـ43 عامًا، من المخضرمين في البحرية بـ20 عامًا من الخدمة.

التحقيق في الحادث

وكان بورجوا يؤدي تدريبات الحبل السريع، وهو النزول من مروحية إلى الأرض بأسرع ما يمكن، والذي يهدف إلى إيصال قوات السيلز إلى ساحات المعارك بأكبر عدد ممكن بأسرع وقت ممكن.

ومن غير الواضح بالضبط ما الخطأ الذي حدث حتى الآن، لكن البحرية تقول إن هناك تحقيقًا في الحادثة.