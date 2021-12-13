أعلن مسؤول في الشركة المالكة عن مقتل 8 أشخاص وفقدان 8 آخرين من عمال مصنع لإنتاج الشموع في مدينة مايفيلد بولاية كينتاكي جراء موجة الأعاصير القوية التي ضربت مؤخراً الولايات المتحدة.

البحث عن مفقودين

وقال المتحدث باسم شركة “Mayfield Consumer Products” التي يتبع لها المصنع، بوب فيرغوسن، في حديث لوكالة “رويترز”، الأحد، إنه تم حتى الآن تأكيد مقتل 8 من أصل 110 عمال، مضيفا: “لا نزال نأمل في أن نتمكن من العثور على بعض من المفقودين الـ8”.

وشدد فيرغوسن: “وردت سابقا تقارير تحدثت عن إمكانية مقتل 70 شخصاً في المصنع… إن مصرع شخص واحد كثير للغاية، لكننا نشكر الله على أن العدد تبين أنه أصبح أقل بكثير”.

كنتاكي الأكثر تضرراً

وتعتبر ولاية كينتاكي الأكثر تضرراً بموجة الأعاصير القوية التي ضربت مؤخرا مناطق في جنوب وغرب الولايات المتحدة.

وقال حاكم الولاية، آندي بشير، سابقاً إن عدد الضحايا في كينتاكي يبلغ حاليا 80 شخصاً لكنه من المرجح أن يرتفع إلى نحو 100.

وتحولت مدينة مايفيلد البالغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة جراء الأعاصير إلى ساحة مليئة بالمباني المتضررة والمهدمة والحطام المتناثرة والأشجار المنهارة المجردة من جذورها.