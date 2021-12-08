حقق سهم مجموعة تداول السعودية مكاسب بنحو 12% مطلع إدراجه.

وبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في السوق الرئيسية بسعر 105 ريالات للسهم على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعوداً وهبوطاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعوداً وهبوطاً.

إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية:

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعوداً وهبوطاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في طرح مجموعة تداول 442.5%، فيما بلغت نسبة تغطية المؤسسات نحو 121 مرة.

اكتتاب الأفراد:

وانتهت الخميس الماضي، مرحلة اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية، حيث تم تخصيص 10.80 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى بسعر 105 ريالات للسهم.

وكانت فترة اكتتاب الأفراد قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 30 نوفمبر 2021 ولمدة 3 أيام تنتهي الخميس 2 ديسمبر 2021.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الطرح 598,327 فرداً، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 5.02 مليار ريال.