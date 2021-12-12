جذبت منتجات مستوحاة من الهوية السعودية أنظار الزوار الأجانب في متجر “عذيّة” سكوير1، بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى وجهات موسم الرياض 2021.

عذيّة:

وبحسب القائمين على المتجر، فإن “عذيّة” يقدم تصاميم مستوحاة من فنون المملكة العربية السعودية وثقافتها ومعالمها، ويبرزها في منتجات تذكارية بطرق إبداعية جديدة، حيث يلقي فريق “عذيّة” الضوء على عجائب المملكة من ثقافات وأحداث، إضافة إلى عدد من القصص التي دارت حولها.

ويشير القائمون على المتجر إلى أن من بين المنتجات التي ليقت إقبالًا، تذكار الكرة الزجاجية لمجسم قصر سلوى، الذي يُعد رمزًا لتاريخ المملكة وثقافتها وفن العمارة التقليدية في حي الطريف بالدرعية التاريخية، إضافة إلى تذكار كرة زجاجية لمجسم جبل الفيل بالعلا.

نقوش العلا:

ومن بين الأصناف التي تعرضها العلامة التجارية المحلية، ملابس تزيّنها نقوش العلا، حيث استُلهم التصميم من النقوش والأنماط التي اكتشفت في المنطقة وآثارها النوعية.

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي” واحدة من أهم الوجهات الترفيهية في موسم الرياض 2021، وإحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، وتقع في شمال العاصمة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، وقد انطلقت فعالياتها في الـ 21 من أكتوبر 2021م، وتضم فعاليات عدة، منها: الحدائق والنافورة الراقصة، مراكز الألعاب العالمية، المطاعم والمقاهي، إضافة إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.