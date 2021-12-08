ودع منتخب السعودية الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس العرب 2021 من مرحلة المجموعات، ليُعيد إلى الأذهان مشاركته في نسخة عام 1988.

الأخضر يودع كأس العرب

وخسر الأخضر ضد منتخب المغرب الأول لكرة القدم بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العرب 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب السعودية .. وذكريات كأس العرب 1988

وتُعد هذه المرة الثانية التي يودع فيها منتخب السعودية الأول لكرة القدم بطولة كأس العرب من مرحلة المجموعات بعد نسخة عام 1988، حينما كان يُشارك أيضًا بالمنتخب الأولمبي.

وتمكن الأخضر من تحقيق نقطتين من تعادلين وهزيمة في كأس العرب 1988، فيما ودع النسخة الحالية بنقطة واحدة فقط من التعادل مع منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في الجولة الثانية، وخسر أمام الأردن والمغرب.

وأوقف منتخب السعودية الأول لكرة القدم سلسلة نتائجه الإيجابية بنجاحه في التأهل من مرحلة المجموعات خلال آخر 4 نسخ من بطولة كأس العرب بمغادرته في النسخة الحالية.