انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد اليمن بفوز منتخب اليمن بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

التعادل يحسم الشوط الأول:

وانطلقت مباراة السعودية ضد منتخب اليمن التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط محاولات قوية من الأخضر لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز، إلا أن لاعبيه لم ينجحوا في هز الشباك.

الأخضر يسجل هدفًا قاتلًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح منتخب اليمن في فض اشتباك التعادل السلبي عن طريق محمد البرواني عند الدقيقة 47، واشتعلت المباراة بعد الهدف بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص وسط تألق من المدافعين، قبل أن ينجح لاعب الأخضر محمد العيسى في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل.

منتخب اليمن يتوج ببطولة غرب آسيا للناشئين:

ولعب المنتخبان ركلات الترجيح لحسم هوية الفائز، ونجح منتخب اليمن في التتويج بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 3.

جدير بالذكر أن المنطقة الشرقية استضافت منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بداية من الخامس من شهر ديسمبر الجاري، وشهدت تألقًا لافتًا من الأخضر الذي نجح في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.