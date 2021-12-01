انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب مصر ضد لبنان ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

شوط أول سلبي

وبدأت مباراة منتخب مصر ضد لبنان التي أُقيمت على استاد الثمامة بشكل سريع من المنتخبين وسط محاولات لهز الشباك، إلا أن دفاع منتخب الأرز حرم الفراعنة من التسجيل.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة قوية في الرأس بعد كرة مشتركة بين لاعبي المنتخبين داخل منطقة الجزاء، وشعر بدوار، بجانب إصابته في محيط العين، ليطلب الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا استبداله.

وشارك مهند لاشين عند الدقيقة 38 بدلًا من حمدي فتحي، لتستمر محاولات الفراعنة أملًا في فك التكتلات الدفاعية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد لبنان بالتعادل السلبي.

أفشة يمنح منتخب مصر الفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو الفراعنة الضغط وسط دفاع قوي من لبنان، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء، سددها محمد مجدي أفشة بنجاح، ليمنح منتخب مصر التقدم عند الدقيقة 70.

وتراجع أداء الفراعنة نسبيًا بعد الهدف، واستغل محمد شريف خطأ مدافع لبنان في استلام كرة طولية، إلا أن زميله تصدى لها وأبعدها، ولعب أحمد رفعت عرضية، ولكن دفاع منتخب الأرز أبعدها.

وخيم الهدوء على الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، ولم تشهد خطورة على المرميين، لتنتهي مباراة منتخب مصر ضد لبنان بتحقيق الفراعنة لفوز هام في بداية مشواره بمنافسات بطولة كأس العرب 2021.

ويتصدر منتخب الجزائر الأول لكرة القدم ترتيب مجموعته في كأس العرب 2021 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن مصر التي حلت ثانيًا، ثم لبنان في المركز الثالث، والسودان تتذيل الترتيب بدون رصيد.