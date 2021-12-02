صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الإستحقاق من الدرجة الثالثة لـ “60” مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

أسماء الممنوحين ميدالية الإستحقاق:

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: عبدالله بن يوسف الزهراني, الوكيل الرقيب/ نايف بن يوسف الغالبي, العريف/ عبدالعزيز بن عوض العتيبي, المقدم/ فهد بن ماجد الحربي, يوسف بن محمد مهدلي, تجوان بن محيسن الحربي, عاطف بن عبدالله حبش, يوسف بن عبدالله التركي, نبيل بن نشأت الفاروقي, عبدالله بن عوض الحربي, عقيل بن محمد الناصر, عماد بن عبدالعزيز الشمري, وليد بن سعود الشمري, عبدالحميد بن خليفه الخليفه, عبدالعزيز بن حسين الزهراني, عبداللطيف بن جمعان المالكي, يحيى بن محمد حمدي, عبدالله بن سيف الدوسري, نعيم بن عبدالوهاب الكحل, مرعي بن عايض الاحمري, الرائد/ محمد بن سعيد آل عبيد, علي بن عمير العجمي, الرقيب/ علوش بن محمد السبيعي, عطيه بن محمد عسيري, الوكيل الرقيب/ عبدالعزيز بن صالح الرشيد, الوكيل الرقيب/ عبدالله بن صالح الريحان, سالم بن سامي الصبياني, عوض بن سعد الاسمري, المقدم/ زايد بن محمد العمري, الرقيب/ علي بن عبدالله القرني, عبدالله بن عائض العصيمي, علي بن أحمد راجحي, سعد بن عبدالله العرياني, الرئيس رقباء فني/ عبدالرحمن بن محمد الغامدي, المقدم/ عبدالرحمن بن محمد بن معمر, عبدالله بن علي المزيني, سلطان بن حسن ال مصدر, نايف بن معيض الزهراني, خالد بن مفرح الشهري, الرقيب/ عايض بن محمد الشهري, ماجد بن أحمد عسيري, الملازم الفني/ عبدالعزيز بن سعيد القحطاني, عبدالله بن دهيميس الندوي, حمد بن ناصر العتيبي, صالح بن خليل نور, الهام بنت عبدالرحمن خشيفاني, محمد بن عبدالرحمن الغامدي, منصور بن عبدالله الغامدي, علي بن حسين الغدوني, مسفر بن علي عسيري, خلاد بن محمد الكثيري, محمد بن عبده حمدي, عبدالله بن محمد الدوسري, ريان بن عبدالعزيز اللحيدان, إبراهيم بن علي الدواس, سعد بن محمد الهاجري, الوكيل الرقيب/ عبدالله بن سعيد الزهراني, فيصل بن حوران العنزي, الرئيس رقباء/ علي بن معيض الزهراني, إبراهيم بن حمد الربيعان.