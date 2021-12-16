حددت منصة أبشر، اليوم الخميس، خطوات المزايدة على اللوحات في مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة.

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر” إن خطوات المزايدة تتمثل فيما يلي:

– قدم عرض شراء على لوحة

– تابع التنبيهات وتأكد بأن عرضك هو الأعلى

– اتبع خطوات الخدمة بعد انتهاء المزاد لنقل اللوحة على مركبتك

خدمة مزاد اللوحات المميزة

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تدشين خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر.

وقال اللواء الدكتور سلمان الجميعي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، إن الخدمة الجديدة تهدف إلى التسهيل على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية.

يُذكر أيضًا أن الإدارة العامة للمرور أوضحت أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونيًا من خلال منصة “أبشر أفراد”، وسترسل اللوحات لملّاكها عبر البريد السعودي “سبل” من خلال العنوان الوطني.