أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري ” منصة إحسان” خدمة فرصة التبرع اليومي ضمن برنامج التبرع الدوري التابع للمنصة، حيث تُتيح هذه الفرصة استقطاع مبلغ محدد تلقائيًا من بطاقة المتبرِّع البنكية، ليصل إلى الفئات الأشد احتياجًا.

التبرع الدوري في منصة إحسان

ويعدّ برنامج التبرع الدوري أحد إسهامات منصة إحسان للارتقاء بتجربة المتبرع ورقمنتها؛ حيث يتيح التبرع التلقائي خلال الفترة الزمنية المختارة سواءً كانت شهرية أو يومية؛ توجيهها لعدد من المجالات الخيرية؛ كرعاية الأيتام، والرعاية الصحية، وإعانة المعسرين، وسُقيا الماء.

التسجيل في خدمة التبرع اليومي

ويمكن التسجيل في خدمة التبرع اليومي، من خلال الدخول إلى منصة إحسان، ومن ثم اختيار التبرع الدوري من قائمة البرامج، والضغط على خيار التبرع اليومي، ثم تحديد المبلغ ومجال التبرع، يتلوهما إدخال البطاقات البنكية وإنشاء أمر التبرع.

يُشار إلى أن منصة إحسان تواصل تطوير خدمات رقمية من شأنها تسريع وتسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها بموثوقية عالية، بإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) التي تعمل على تمكين المنصة رقميًا منذ إطلاقها شهر مارس الماضي.

رفع كفاءة عملية التبرع

وساهمت منصة إحسان بخدماتها في رفع كفاءة عملية التبرع للفئات الأشد احتياجًا؛ عبر خدمات نوعيّة ومتجددة كان آخرها خدمة (تيسّرت) التي تُعنى بسداد فواتير أوامر التنفيذ القضائي عن المعسرين من مستحقي الضمان الاجتماعي، إلى جانب خدمات عديدة أخرى تلبي احتياج الفئات المستحقة كالأيتام، وسجناء الحقوق المالية، والأرامل، والمطلقات، والمرضى المحتاجين، وغيرهم.

ووصل إجمالي التبرعات التي تلقتها منصة إحسان إلى ما يزيد على مليار و 114 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 2.7 مليون مستفيد في إنجاز وطني يُحسب للقطاع الخيري في المملكة.