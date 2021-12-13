أعلنت منصة مدرستي أنها توفر للمعلمين والمعلمات العديد من الأدوات والخدمات التي تمكنهم من أداء مهامهم اليومية بكل يسر وسهولة.

مزايا منصة مدرستي

وأوضحت المنصة أنها تتيح للمعلمين والمعلمات ما يلي:

• إعداد وتقديم الدروس المتزامنة لطلبة المرحلة الابتدائية

• إعداد الدروس غير المتزامنة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية

• التأكد من إعداد الدروس المتزامنة وغير المتزامنة يتضمن العناصر التالية:

– الأهداف

– المحتوى المرئي

– الإثراءات

– الواجبات

– الأنشطة

– الاختبارات

وأضافت منصة مدرستي، أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة منصة العودة للمدارس من خلال الرابط التالي: https://backtoschool.sa/n/page/teachers.html