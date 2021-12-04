أكدت منصة مدرستي للمعلمين والمعلمات أنه يمكن إعداد درس متزامن أو غير متزامن أو معياري في المنصة طريقة ميسرة، وذلك باتباع بعض الخطوات.

وأوضحت منصة مدرستي في تغريدة لها اليوم السبت، الخطوات وجاءت كما يلي:

وأنهت وزارة التعليم استعداداتها لبداية الفصل الدراسي الثاني من العام 1443هـ، وذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في كافة المراحل بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية.

جاهزية الإدارات:

وتابعت الوزارة جاهزية إدارات المناطق والمحافظات، واكتمال الأعمال المنوطة باللجان المشكّلة والإدارات المختصة بعملية الإشراف والتنفيذ والتشغيل على مستوى الإدارة، ومكتب التعليم، والمدرسة، حيث أكملت الفرق الميدانية التي تساندها لجان الاستعداد المدرسي في الإدارات الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة داخل المدارس، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التنظيف والتعقيم، وتشغيل أنظمة السلامة المدرسية.