اختتمت، مساء أمس الجمعة، فعاليات منطقة “خلّوها”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، المخصّصة للاحتفاء بالشعر والتراث، وقد أحيا 24 شاعرًا من نجوم شعر المحاورة والعرضة الجنوبية 8 ليالي للردية والعرضة، كانت محل إعجاب زوّار المنطقة خلال ليالي الإجازة الأسبوعية في 3 أسابيع مضت.

وتنوّعت فعاليات المنطقة لترضي أذواق المهتمين بالشعر الشعبي وتراث البادية، حيث اشتملت على ألوان شعبية من مختلف مناطق المملكة، سواء في محاورات شعر الردّ أو محاورات شعر العرضة، أو شعر النظم، إضافة إلى فقرات نُفّذت عن الربابة والخبيتي ورايح بيشة، وغيرها من الألوان الشعبية.

وشهدت الليلة الأخيرة من ليالي منطقة “خلّوها”، تخصيص الساحة الرئيسة لأربعة شعراء للعرضة، هم: محمد بن حوقان وعبدالله العلاوة وعلي السالمي وعبدالله الغامدي، إذ اتسمت محاوراتهم بالندّية والحماس.

فيما أحيا الليلة السابعة من مهرجان الردية، شعراء العرضة الجنوبية: سعود المسيلي وإبراهيم الشيخي ورمضان المنتشري وصالح بن عزيز، حيث نوّهت أبياتهم بأهمية الالتفاف حول القيادة، والذود عن حمى الوطن.

وأوضح عبدالله حمير القحطاني، المشرف على الأمسيات الشعرية في موسم الرياض 2021 في كلمة له في اختتام فعاليات منطقة “خلّوها”، أن تفاعل الزوّار وإقبالهم على أمسيات المحاورة والعرضة الجنوبية، يؤكدان تعطش الجمهور لمثل هذه الفعاليات، ونجاح الشعراء المشاركين في تقديم ما يليق بذائقة محبي الرديّة والعرضة.

وفي الليلة الختامية لفعالية “المجلاس”، المخصصة للنقاشات الشعرية في المنطقة، ناقش المحاور شايع العيافي قراءة في الرمز الشعري لشعر المحاورة مع شاعرها محمد بن حوقان، فيما اشتملت الفعالية على فقرة لعازف الربابة الفنان رواف العنزي، والمنشد فلاح شثين.

وكان زوار منطقة “خلّوها” استمتعوا خلال الأسابيع الماضية، بعروض الفرق الفلكلورية والشعبية، وتجولوا في ممرات المنطقة لمشاهدة الأزياء التراثية للكبار والأطفال، والمواد التراثية المستخدمة في الطبخ والسقاية وإكرام الضيف.

ونظمت إدارة المنطقة معرضًا في الهواء الطلق، يستعرض فيه سيرة أبرز شعراء المحاورة وأبياتهم وقصة حياتهم، ومنهم: شليويح بن شلاح، عبدالله العير، فيصل الرياحي، رشيد الزلامي، محمد بن تويم، عبدالله المسعودي، صياف الحربي، جار الله السواط.