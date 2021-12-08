كرس مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل جهوده لتحقيق أهداف عدة منها إحياء التراث، والحفاظ على الموروث الثقافي، والتوعية بأهمية الحياة البرية والطبيعة، مضيفا قيمة إنسانية إلى مجمل الأهداف المرصودة، إذ تعدت جهود القائمين على المهرجان حدود المسابقات والفعاليات، لتحقق هدفًا ساميًا لتثقيف المجتمع بحقوق مشاركة ذوي الإعاقة، وفتح المجال لهم من خلال تهيئة مرافق المهرجان، وإعدادها بشكل يلائم متطلباتهم.

منافسة ذوي الهمم:

وشهد المهرجان الذي انطلق مطلع ديسمبر الحالي في الصياهد الجنوبية، مشاركة المتنافس عبدالله بن فهد الدوسري من ذوي الهمم، الذي قدم شكره لإدارة المهرجان على الدعم والتشجيع وإتاحة المجال له بالمنافسة، معبرا في الوقت ذاته عن امتنانه على الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة المهرجان لهذه الفئة الغالية.