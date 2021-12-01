تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري تنظم جامعة جازان الأسبوع المقبل مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول وذلك خلال الفترة من 6-10 ديسمبر 2021م، وبمشاركة 11 جامعة سعودية وأكثر من 100 طالب.

رعاية وزير التعليم:

من جانبه قدم رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمشرف العام على المهرجان شكره وتقديره لوزير التعليم على رعايته الكريمة للمهرجان الذي سيشهد حفل افتتاحه معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.

جامعة جازان تحفز المبدعين:

وأكد القحطاني أن المهرجان يعد فرصة لتحفيز المواهب على الظهور، ودعم مسيرة المبدعين في إثراء المسرح السعودي، انطلاقا من دعم وزارة التعليم لبرامج ومسارات الثقافة والفنون وتعزيزًا للتكامل مع جهود وزارة الثقافة تحقيقًا لرؤية الوطن 2030 التي نصّت على أن الثقافة من مقومات جودة الحياة.

تعزيز دور المسرح الجامعي:

ورحب رئيس جامعة جازان بالوفود المشاركة في مهرجان المسرح الجامعي السعودي الأول، مؤكدًا أن المهرجان يهدف لتعزيز دور المسرح الجامعي السعودي، وخلق بيئة إبداعية داعمة للمبدعين، وفتح المجال للمنافسة وتبادل الخبرات والتجارب، وثمن القحطاني لهيئة المسرح والفنون الأدائية شراكتها الاستراتيجية مع الجامعة وتعاونها المميز لتحقيق أهداف المهرجان.

فيما أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق أن جامعة جازان تحرص من خلال تنظيمها للمهرجان على تنمية الإبداع وكشف المواهب الواعدة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية، مضيفًا أن المهرجان سيكرم عددًا من الشخصيات التي أسهمت في إثراء ودعم المسرح الجامعي السعودي.

تقديم عروض مسرحية مختلفة:

بدوره أشار عميد شؤون الطلاب، ورئيس المهرجان الدكتور عثمان بن موسى حكمي إلى أن المهرجان سيشهد تقديم 11 عرضًا مسرحيًا على مسرح المجمع الأكاديمي بمحلية، ومسرح المركز الثقافي بجازان، وسيوفر للمشاركين بيئة تدريبية في مجال المسرح والتمثيل والتأليف بتقديم ورش تدريبية، إلى جانب تقديم ندوات تطبيقية بعد نهاية كل عرض مسرحي بمشاركة نخبة من المختصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي.