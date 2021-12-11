وافق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على قرار بيع منقيات الإبل للمشاركين في منافسات كأس نادي الإبل بعد مشاركة المالك الأصلي، وذلك ضمن حرصه على تشجيع المنتجين.

ضوابط واشتراطات:

ويخضع قرار السماح في البيع لعدة ضوابط، وهي: نقل الشرائح في وزارة البيئة والمياه والزراعة باسم المشتري، وتوثيق إقرار البيع في اللجنة القانونية في المهرجان متضمناً عدم قبول إعادة نقل بيانات الشرائح للبائع في سجلات المهرجان لمدة عامين من تاريخ البيع، إضافةً إلى عدم أحقية المشتري الاستفادة من نظام نقاط جائزة الشداد في الفئة التي يشارك بها أي متن من فئة كأس النادي المشتركة، مما يكفل التصدي لعمليات التحايل، مع منح المشاركين في كأس النادي فرصة الاستفادة من بيع إنتاجهم من الإبل.