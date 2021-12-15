اختتمت مسابقة المزاين أشواطها اليوم ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021 في ملهم (شمال مدينة الرياض) وشملت مسابقات فئة (شاهين بحري قرناس).

أسماء الفائزين

وفاز بالمركز الأول الصقر (عليا) للصقار خالد بن جمعة، محققاً كأس الملك عبدالعزيز للصقور في فئته، بينما فاز بالمركز الثاني الصقر (العلا) للصقار سعد البوعينين، وبالمركز الثالث فاز الصقر (متعب) للصقار فهد المري.

وكان نادي الصقور السعودي، الذي يُنظم المهرجان حتى يوم غدٍ الخميس (16 ديسمبر)، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25.3 مليون ريال لمسابقتي المهرجان (الملواح) و(المزاين)، حيث خصص منها أربعة ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.



يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، حقق اعترافاً دولياً كأكبر مهرجان للصقور عالمياً، وقد سُجِّلَ في موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.