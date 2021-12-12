روى المواطن أبومنيف الوابصي، تجربته بالعمل في مجال ميكانيكا السيارات بمنطقة تبوك منذ سنوات طويلة، موجهاً رسالة إلى الشباب من واقع خبرته في مهنة صيانة السيارات.

ثنائي سعودي جمعهم حب العمل لـ"مكانيكا السيارات" في تبوك

القصة الكاملة مع منصور المزهم @m_almzham#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/kxYDCg9Tws — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) December 11, 2021

تعلم المهنة في سن صغيرة

وقال المواطن أبومنيف الوابصي، إنه بدأ في تعلم تلك المهنة بسن صغيرة، مبيناً أنه يوثّق أعطال السيارات وكيفية إصلاحها وينشرها عبر “سناب شات” من أجل تقديم الفائدة.

ونوه في تقرير لبرنامج “MBC في أسبوع” على قناة “MBC”، إلى أن مجال صيانة السيارات في تبوك مفتوح للجميع ويُعد من أفضل المهن.

وأضاف أبو منيف “يجب على الشباب التوجه لهذا الأمر وتعلم المهنة والعمل بها”.