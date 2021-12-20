أكدت شركة موديرنا أن الاختبارات التي خضع لها لقاحها، أظهرت أن الجرعة المعززة منه قد تحمي على ما يبدو من متحور أوميكرون، وأكدت أن اللقاح الحالي سيظل خط دفاعها الأول ضد أوميكرون.

وتابعت أن قرار التركيز على اللقاح الحالي إم آر إن إيه-1273، جاء إلى حد ما نتيجة لسرعة انتشار أوميكرون، مشيرة إلى أنها لا تزال تخطط لتطوير لقاح للحماية من أوميكرون وتأمل في بدء التجارب السريرية عليه مطلع العام المقبل.

فعال للغاية:

وصرح كبير المسؤولين الطبيين في موديرنا بول بيرتون: بأن المتوفر لدينا الآن هو 1273.. وهو فعال للغاية وآمن جدًا.. أعتقد أنه سيحمي الناس خلال فترة العطلة القادمة وخلال أشهر الشتاء عندما سنشهد أشد ضغوط من أوميكرون.

ولفتت الشركة إلى أن التطعيم بجرعتين من لقاحها أنتج أجسامًا مضادة منخفضة ضد أوميكرون، لكن الحصول على جرعة تنشيطية 50 ميكروجرامًا أدى لزيادة الأجسام المضادة 37 ضعفًا.

وأضافت أن الحصول على جرعة تنشيطية حجمها 100 ميكروجرام من نفس اللقاح أدى إلى زيادة الأجسام المضادة أكثر من 80 مرة عما كان عليه الحال قبل الجرعة التنشيطية.