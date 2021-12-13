قبل مرور شهرين على افتتاح أولى فعالياته، وصل عدد زوار موسم الرياض 2021 أكثر من 6 ملايين زائر، وحقق أرقامًا غير مسبوقة في احتواء أكبر الفعاليات الترفيهية، وأكثر الاهتمامات جذبًا لعشاق الفن، والجمال، والتسوق، وعناصر الرفاهية والاسترخاء.

موسم الرياض:

ويعد موسم الرياض 2021 أبرز الجهات المحلية والإقليمية في صناعة الترفيه الشامل والمميز، إذ حققت فعالياته التي انطلقت في 20 أكتوبر الماضي أصداءً واسعةً، ليحقق في أقل من شهرين رقمًا قياسيًّا في عدد الزوار الذين تجاوزت جموعهم 6 ملايين زائر قبل انتصاف شهر ديسمبر الجاري.

ونجحت النشاطات المتنوعة للموسم من ثقافة ورياضة، إضافةً إلى الفنون والخيال في إدهاش الزائرين، وتحقيق جوانب ترفيهية مميزة لجميع شرائح المجتمع، من خلال توفير خيارات واسعة تتيح لهم تجارب عالمية في عدد من المطاعم، والمغامرات والألعاب والمنافسات والمعارض وأبرز المفاهيم الحديثة في قطاعات الموضة والأزياء والضيافة، فضلًا عن المسارح والفنون والأنشطة التي يقضي فيها الزوار أوقاتًا ممتعةً ومسليةً.

طابع خاص:

وتتميز مناطق موسم الرياض 2021 بطابع خاص، يضفي رونقًا فريدًا على كل منطقة، إذ تتميز بعض المناطق بلياليها الهادئة، وأجوائها الراقية والباهرة، مع وقع عزف موسيقي يأخذ الزوار لآفاق بعيدة في شتى أنحاء العالم، كما تمتزج في مناطق الموسم أصالة المكان وحضارة الزمان وعراقة الإرث والتاريخ، على مساحة تصل إلى نحو 5.4 ملايين م2، وتضج بالحراك الترفيهي الفريد في جميع تفاصيله وعناصره.

وكان موسم الرياض 2021، الذي حمل منذ انطلاقته شعار “تخيل أكثر” قد رسم الخيال بصورة أشرقت بفنها، وأضاءت العاصمة الرياض لتجذب أنظار العالم، وتنقل الترفيه إلى أبعاد جديدة بقوالب حديثة ومميزة.