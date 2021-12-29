يفتتح موسم الرياض في الأول من يناير 2022م، معرض “نقوة” في منطقة “واجهة الرياض”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، حيث يتخصص “نقوة” في انتقاء أفضل المنتجات العالمية في: عالم الموضة، الفن، المجوهرات، الديكور، الحرف، التكنولوجيا، السيارات، المطاعم والمقاهي، بما يحقق توجهات الموسم بخلق فرص متجددة للمهتمين بهذه المجالات لتقديم علاماتهم التجارية.

معايير واشتراطات:

ويختار معرض “نقوة”، الذي يستمر 7 أيام، أسماء المشاركين فيه وفقًا لمجموعة من المعايير والاشتراطات التي تحقق أهداف وتوقعات الزوار، مما يجعل فرصة المشاركة فيه أكثر تميزًا، ويمنح المشاركين فرصة المنافسة.

ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا ويستهدف المعرض مشاركة رجال وسيدات الأعمال لتقديم المنتجات المتميزة للزوار، إلى جانب الشركات والمؤسسات المعنية والمهتمة بمجالات الفن والتكنولوجيا والموضة والعطور، والمهتمين بالفعاليات والمعارض الدولية.

كما تتعدد النشاطات المقدمة في معرض “نقوة” لتمنح الزوار تجربة تسوق فريدة عبر مناطق التسوق المتنوعة، باستخدام أساليب العرض المتجددة التي تعتمد على التكنولوجيا التفاعلية، لتضفي لمسة فريدة على القطع، إلى جانب مطالعة أعمال المشاركين في المعرض، وسط العروض الحية التي تضفي أجواء مميزة على المكان.

واجهة الرياض:

وتتميز “واجهة الرياض” بمفهومها العام الذي يتمثل في إقامة عدة معارض ومهرجانات متخصصة في مجالات عدة، لتستقطب المهتمين بالفنون والثقافة والألعاب الإلكترونية والتسوق والتكنولوجيا، وتقام المعارض والمهرجانات في المنطقة خلال أوقات متنوعة.