كشف حساب العناية بالمستفيدين في صندوق التنمية العقاري عن موعد إيداع الدعم السكني، عن شهر ديسمبر الجاري، حيث كان متوقعاً إيداع الدعم اليوم الخميس لمصادفة تاريخ 24 يوم إجازة “الجمعة”.

الدعم السكني عقب الإجازة

وردّ حساب العناية بالمستفيدين بالقول: “يتم إيداع الدعم الشهري في الحساب البنكي للمستفيد بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، وإذا كان يوافق يوم إجازة فسيتم إيداع الدعم في أول يوم عمل بعده”.

الدعم قبل الراتب

يُذكر أنه حرصًا من الدعم السكني على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري ، حيث يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر”.

ارتفاع الدعم مع المولود الجديد

ورداً على استفسار أحد المستفيدين والذي قال: “رزقني الله بمولود هل يتم زيادة الدعم السكني؟”، فكانت الإجابة: “لا لن ترتفع زيادة الدعم السكني وإنما الذي يزيد هو حساب المواطن”.