سيواجه المنتخب السعودي، نظيره الإماراتي غدًا السبت، وذلك ضمن مباراتي دور نصف النهائي لـ بطولة غرب آسيا للناشئين المقامة حاليًّا في السعودية.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربعًا بتوقيت المملكة غدًا على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الأخضر جاهز لنصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين:

وفي سياق آخر، خاض لاعبو الأخضر للناشئين، تدريباتهم مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة ضد منتخب العراق أمس الخميس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه مناورة على ملعب مصغّر.

الجدير بالذكر، أن “الأخضر” حامل لقب النسخة الماضية، تغلب في دور المجموعات على منتخب لبنان بنتيجة 2/ 1، وعلى منتخب العراق بنتيجة 3/ 0.

ملخص مباراة السعودية والعراق بـ بطولة غرب آسيا للناشئين:

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية والعراق أمس انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، انتفض الأخضر هجوميًّا ليُحرز اللاعب محمد هزازي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الثاني.

وواصل الأخضر تفوقه الهجومي، لينجح اللاعب فرحة الشمراني في إضافة الهدف الثاني لـ منتخب السعودية تحت 17 عامًا.

ووسط تراجع المنتخب العراقي، استثمر الأخضر ذلك وأضاف الهدف الثالث عبر اللاعب نواف البشري في الدقيقة الـ85.