تُختتم غدًا الثلاثاء مباريات ثمن نهائي كأس الملك، بإقامة 4 مباريات.

توقيت مباريات الغد بـ كأس الملك

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفيحاء وأبها وتنطلق في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق مساءً وتُقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

أما المباراة الثانية فبين فريقي النصر والاتفاق في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً وتُقام على ملعب مرسول بارك.

والمباراة الثالثة بين فريقي التعاون والطائي وتُقام في السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الرابعة غدًا فسوف تكون بين فريقي الأهلي والفيصلي وتنطلق في تمام الثامنة مساءً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

الشباب أول المتأهلين لدور الثمانية

وكان الشباب تأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الملك أمس الأحد بفوز كبير على ضمك بخماسية دون رد أحرزها كل من متعب الحربي هدفًا وكارلوس جونيور هدفين وأوديون إيغالو هدفًا وتركي العمار هدفًا.