تُختتم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، مساء يوم غد السبت، بمواجهتين قويتين بحثًا عن خطف التأهل.

ربع نهائي بطولة كأس العرب

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات الغد في الدور ربع النهائي، بلقاء منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد الأردن عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية على استاد الجنوب في الدوحة.

وفي مواجهة إفريقية خالصة، يواجه منتخب المغرب الأول لكرة القدم نظيره الجزائري بآخر لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، عند الساعة العاشرة مساء على استاد الثمامة.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2021 بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وبفارق اللعب النظيف عن الجزائر، فيما تصدرت المغرب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وحل منتخب الأردن وصيفًا.

الجزيري يتصدر ترتيب الهدافين

وتصدر نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم، سيف الدين الجزيري قائمة ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف حتى الآن، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).