سيواجه المنتخب التونسي جاره الجزائر في نهائي كأس العرب مساء السبت المقبل، وذلك في قطر.

نهائي كأس العرب مثير بين تونس والجزائر:

وكان المنتخب التونسي تأهل على حساب منتخب مصر بهدف قاتل سجله اللاعب عمرو السولية قائد منتخب مصر بالخطأ في مرماه.

أما منتخب الجزائر فتأهل على حساب صاحب الأرض منتخب قطر بعد الفوز بهدفين لهدف في مباراة مثيرة امتدت حتى الدقيقة المائة.

وسيواجه منتخب الجزائر، نظيره منتخب تونس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “البيت” في قطر بعد غدًا السبت.

قطر تواجه مصر على الثالث والرابع:

وسيواجه المنتخب القطري، نظيره المصري ظهر بعد غد السبت في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن منذر الكبير يقود تشكيلة المنتخب التونسي كمدرب، بينما يقود مجيد بوقرة تشكيلة منتخب الجزائر للمحليين.