تعرضت الفنانة المصرية ليلى علوي لموقف محرج على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وكادت ليلى علوي أن تسقط على السجادة الحمراء بسبب فستانها، والتقطت هذا المشهد كاميرا الإعلامية بوسي شلبي، والتي كانت توثق أولى لحظات المهرجان على الرد كاربت، فظهرت معها في الخلفية الفنانة وهي تتعثر بسبب ذيل فستانها الطويل.

مشاركة في مهرجان البحر الأحمر:

ووثقت الفنانة حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي يقام في المملكة في لايف نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وارتدت فستانًا من اللون الأبيض المزين بالذهبي، له أكتاف مرتفعة حتى الأرض وهو ما جعلها تتعثر للمرة الثانية في مهرجان.

ويمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي: هنا.

صالون هدى:

وشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي عرض فيلم “صالون هدى” للمخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد، وذلك بحضور طاقم الفيلم، وعدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، حيث حضرت يسرا ولبلبة وليلى علوي وإلهام شاهين وهند صبري وصبا مبارك.

الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها، والفيلم من بطولة علي سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادي، وإنتاج هاني أبو أسعد وأميرة دياب ومحمد حفظي.