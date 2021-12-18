حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في الطالبة ندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة بأبها، الميدالية الذهبية “مسار البيئة”، في معرض آيتكس الدولي للاختراعات والابتكارات بماليزيا “ITEX2021″، فيما حققت الطالبة رغد محمد العسيري من مدارس المناهل الأهلية بأبها الميدالية الفضية “مسار التعلّم الرقمي”، في المعرض ذاته.

جهود شركاء النجاح من الأسر:

من جانبه هنأ مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، الطالبتين لقاء تحقيق هذه الميداليتين، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارة الموهوبات، وجامعة الملك خالد، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.