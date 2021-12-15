تنتظر الجماهير النصراوية الظهور الأول للفريق الأول لكرة القدم مع المدير الفني الجديد، الأرجنتيني ميغيل روسو، أملًا في تحسن النتائج.

ميغيل روسو يسعى لتحقيق الفوز

وتعاقد النصر مؤخرًا مع ميغيل روسو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، أملًا في الاستفادة بخبراته والتتويج بالبطولات، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعمل ميغيل روسو على تصحيح أخطاء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ وتجهيزهم بدنيًا وفنيًا بشكل جيد خلال الأيام الماضية، وسط طموحات بتحقيق انطلاقة مميزة معه.

ووجد المدرب الأرجنتيني، نفسه أمام اختبار صعب في ظهوره الأول مع العالمي، حيث إن ديربي الرياض غدًا سيكون أول تحد له.

الهلال والنصر في ديربي مؤجل

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي ديربي الرياض بين الهلال والنصر، عند الساعة 3:15 يوم غد الخميس؛ المؤجلة من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الهلال والنصر ديربي الرياض غدًا بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعثر في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، حيث تعادل الزعيم مع الفيحاء، وخسر العالمي ضد الطائي.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.