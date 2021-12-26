واصل الأرجنتيني ميغيل روسو انطلاقته المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد قيادته العالمي لتحقيق الفوز على الحزم.

ميغيل روسو يحقق انطلاقة مميزة:

وقاد ميغيل روسو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز في أول 3 مباريات له، ليصبح ثاني مدرب يصل لهذا الرقم مع العالمي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد البرتغالي روي فيتوريا.

وكانت بداية ميغيل روسو مع النصر صعبة للغاية، حيث إنه تولى تدريب الفريق في ديربي الرياض ضد الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العالمي في حسمه بهدفين دون رد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة تألقه مع ميغيل روسو، وفاز على الاتفاق بهدف دون رد، ليتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يتجاوز عقبة الحزم اليوم.

النصر يقفز للمركز الرابع:

ولعب النصر ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 23 نقطة، ليقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز الأخير.