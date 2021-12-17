رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بمناسبة إطلاق المُخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع “وسط جدة” (نيو جدة داون تاون – سابقًا).

تحقيق مستهدفات 2030:

وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: “يُسعدني ويُشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير نظير إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة، الذي سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة لتكون محافظة جدة واجهة عالمية جاذبة تُسهم في تعزيز مكانتها على الأصعدة كافة، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار في عهدكم الميمون، بمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد -يحفظه الله-، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظكم وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره”.

برقية إلى ولي العهد:

ورفع الأمير بدر بن سلطان برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير، جاء فيها: “يُسعدني ويُشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير نظير إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة، التي ستكون واجهة عالمية جاذبة تسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى ما يوفره المشروع من بيئة محفزة تعكس الوجه الحضاري للمملكة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار وذلك بفضل الله ثم بفضل جهود سموكم الكريم في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله”.