وصل الفنان الكويتي نبيل شعيل إلى الرياض، وكذلك الفنانتان أنغام وأصالة، وذلك لإحياء حفل رياض تريو نايت يوم 31 ديسمبر، مع نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي على رأسهم الفنان محمد عبده.

نبيل شعيل يعبر عن سعادته

ونشرت صفحة روتانا لايف الرسمية على تويتر، مقطع فيديو يوثّق لحظة وصول شعيل لمطار الرياض، وكتبت: “نورت الرياض.. وصول نبض الكويت نبيل شعيل لإحياء حفل رياض تريو نايت، مع نخبة من نجوم الفن يوم ٣١ ديسمبر.

وقال الفنان الكويتي: “هذه دعوة كريمة من أخ فاضل كريم هو الفنان محمد عبده، وهي دعوة بطريقة جديدة والحفل كله جديد لأنه يضم هذه الكوكبة من الفنانين” متوقعًا أن يكون حفلًا رائعًا.

وأوضح شعيل أنه سيكون على طبيعته وعفويًا خلال أدائه على المسرح، مطالبًا جميع زملائه بالعفوية وأن يكونوا طبيعيين، حتى يستمتع الجمهور، موجهًا الشكر للمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه على تنظيم هذا الحفل.

وصول أصالة

وفي وقت سابق، وصلت الفنانة أصالة للمشاركة في حفل 31 ديسمبر، وكتبت صفحة روتانا لايف على تويتر: ” يا مرحبًا باللي جاء.. لحظة وصول الفنانة أصالة لرياض لإحياء حفل رياض تريو نايت”.

حدث غير عادي لأنغام

وقبل وصول أصالة، كانت قد وصلت الفنانة المصرية أنغام للرياض، ونشرت صفحة روتانا لايف على تويتر مقطع فيديو لوصول أنغام، وعلّقت: ” يا أهلًا وسهلًا نورتي الرياض”.

وقالت أنغام لحظة وصولها، إن الحدث غير عادي هذه المرة، حيث إن موسم الرياض يجعلهم يتخيلون، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل.

وأضافت: “سعيدة بالمشاركة مع أبو نورا وضيفة أبو نورا.. وسعيدة بمشاركتي مع نجوم رائعين كبار”.