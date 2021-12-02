انتهت مباريات كأس العرب، أمس الأربعاء، بتحقيق منتخبات الجزائر ومصر والمغرب والأردن لانتصارات مهمة في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بالبطولة.

الجزائر والمغرب تفوزان برباعية دون رد:

وكان المنتخب الجزائري تفوق على السودان برباعية دون رد، أحرزها كل من بغداد بونجاح هدفين وجمال بلعمري هدفًا وهلال سوداني هدفًا.

أما منتخب مصر ففاز على لبنان بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مجدي أفشة، بينما تمكن منتخب المغرب من تحقيق فوز عريض على حساب منتخب فلسطين برباعية دون رد حيث سجل لـ المغرب كل من محمد النهيري وعبدالإله الحافيظي هدفين وبدر بانون هدفًا، أما المنتخب السعودي فخسر بهدف أمام منتخب الأردن سجله اللاعب محمود مرضي.

مباريات كأس العرب يومي الجمعة والسبت:

وتُستكمل مباريات بطولة كأس العرب غدًا الجمعة بإقامة 4 مباريات حيث تلعب “البحرين مع العراق، عمان مع قطر، موريتانيا مع الإمارات، سوريا مع تونس”.

وبعد غد السبت، يواجه، منتخب الأردن نظيره المغربي، وتلعب لبنان مع الجزائر، بينما تواجه مصر، المنتخب السوداني، وتواجه فلسطين المنتخب السعودي.

وتُقام مباريات كأس العرب في قطر تحضيرًا لاستضافة كأس العالم 2022 ديسمبر المقبل، حيث أشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على بطولة كأس العرب عوضًا عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم للقارات التي تم إلغاؤها في العام الحالي.