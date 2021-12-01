يتنافس المالي موسى ماريجا، لاعب نادي الهلال، مع البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد على نيل جائزة أفضل لاعب في نوفمبر عن منطقة غرب آسيا.

8 مرشحين لنيل أفضلية نوفمبر:

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” أسماء اللاعبين المرشحين لنيل أفضلية نوفمبر وهم “موسى ماريجا، خوخي بو علام، رومارينيو، لابا كودجو لاعب العين الإماراتي، يوسف أبو جلبوش لاعب الفيصلي الإماراتي، إدريسا نيانج لاعب الطلبة العراقي، محمود مرضي لاعب المحرق البحريني، المهدي برحمة لاعب الكويت الكويتي.

ماريجا يُتوج بالآسيوية مع الزعيم:

وكان ماريجا تُوج بـ دوري أبطال آسيا مع الزعيم يوم 23 نوفمبر الماضي حيث سجل هدفًا في شباك بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وسجل رومارينيو هدفًا في شباك الطائي، ساهم به في تصدر الاتحاد لـ الدوري السعودي للمحترفين.