أشاد الغاني صامويل أوسو بالمستوى الذي يُقدمه فريقه الفيحاء هذا الموسم، مؤكدًا قدرته على التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أوسو يؤكد قدرة الفيحاء على التتويج باللقب

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، كما نجح في خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال أوسو: “دوري الدرجة الأولى السعودي أصعب من دوري المحترفين.. كنا ننافس للصعود في أقرب وقت، ونجحنا في ذلك، العمل الجماعي والجاد وامتلاكنا لمدرب خبير، قادنا لتحقيق مستوى جيد حتى الآن”.

وتابع المهاجم الغاني تصريحاته لقناة SSC قائلًا: “لعبت 13 مباراة بالدوري هذا الموسم وسجلت هدفًا وصنعت هدفين، منشغل بالعمل الجماعي مع الفيحاء والأدوار المطلوبة مني”.

وواصل صامويل أوسو تصريحاته قائلًا: “هذا الموسم يعتبر أفضل انطلاقة لفريق الفيحاء منذ صعوده لدوري المحترفين، وصلنا للمركز السادس، لدينا القدرة حتى نكون أبطال الدوري”.

تجربة الأهلي مميزة

وتحدث أوسو عن أفضل اللاعبين قائلًا: “سلمان الفرج قائد الهلال، لاعب على مستوى كبير ولديه مهارات فردية، ومعه الجناح سالم الدوسري، هما الأفضل محليًا. البرازيلي رومارينيو أفضل لاعب أجنبي”

وعن لعبه في الأهلي، قال: “كانت مميزة، لعبت مع نجوم كبار مثل عمر السومة ومعتز هوساوي، استفدت من خبراتهما والروح الموجودة بالفريق كعائلة واحدة. لا يمكن ذكر الرياضة السعودية دون أهلي جدة”.