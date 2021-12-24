يفكر نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الأمريكي سيرجيو ديست ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويرتبط ديست مع البارشا بعقد سينتهي في صيف 2023.

سر اهتمام تشيلسي بضم ظهير برشلونة

وقالت صحيفة ” سبورت” الإسبانية إن تشيلسي يرغب في التعاقد مع ديست، من برشلونة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض غياب تشيلويل، نجم البلوز للإصابة.

وتقدم تشيلسي بعرض قدره 35 مليون يورو للتعاقد مع ديست، لكن التقارير أشارت إلى أن البارشا يفكر في العرض بالفترة الحالية.

وعانى ديست من تراجع في المستوى مع النادي الكتالوني، مما جعل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز يفكر في التخلص منه.

وانضم ديست في عام 2020 لـ البارشا قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

البايرن وتشيلسي يراقبان موقف اللاعب

جدير بالذكر أن ديست قد يرحل عن البارشا وسط اهتمام من تشيلسي وبايرن ميونخ الألماني بالتعاقد معه وفي ظل وجود البرازيلي داني ألفيش المنضم إلى الفريق الكتالوني كصفقة انتقال حر.