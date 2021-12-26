دعم العديد من نجوم الهلال السابقين والحاليين، اللاعب مصعب الجوير وذلك بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الفتح أمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأدى إلى خسارة الزعيم للقاء.

وكان الفتح نجح في الفوز على الزعيم بثلاثية مقابل هدفين، رغم غياب 6 من اللاعبين عن صفوف فريق الفتح بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

خطأ مصعب الجوير يهدي الفتح الفوز

وكان مصعب الجوير تسبب في الخطأ الذي تحصل منه الفتح على ركلة جزاء سددها اللاعب المغربي مراد باتنا ليفوز الفتح بثلاثية مقابل هدفين.

البداية كانت مع محمد الشلهوب نجم الأزرق السابق قائلًا عبر حسابه في ” سناب شات” : ” خطأك ما منع تألقك، أمامك مستقبل كبير يا بطل، حظ أوفر يا هلال ومبروك للفتح”.

وقال سعد الناصر لاعب الهلال: ” شكرًا على مستواك يا جوير وعلى ثقتك بنفسك، فداك يا حبيبي وتتعلم من أخطائك”.

أما نواف العابد لاعب الزعيم سابقًا ونجم الشباب حاليًا: “كنت الأفضل داخل أرضية الملعب والقادم أفضل يا بطل”.

الإقالة تُطارد جارديم

ومن جانب آخر، يبدو أن خسارة الهلال، من فريق الفتح في الجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد تُعجل برحيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ومنذ الفوز بلقب دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الماضي، لم يُوفق الزعيم في الفوز بأي مباراة في بطولة دوري المحترفين حيث تعادل في مباراتي أبها والفيحاء، وخسر من فريقي النصر والفتح.

البعض من جمهور الهلال طالب بإقالة المدرب البرتغالي كونه لم يعد لديه ما يقدمه للأزرق، مع إرسال ضغوطات لإدارة فهد بن نافل بسرعة التعاقد مع البديل قبل فوات الأوان وفقدان الزعيم لفرصة المنافسة على لقب الدوري.

وكان جارديم تولى تدريب الهلال بداية موسم 2021/ 2022 خلفًا لمواطنه خوسيه موراييس.