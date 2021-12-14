وصل نجوم فريقي برشلونة وبوكا جونيورز إلى ملعب مرسول بارك، استعدادًا لانطلاق مواجهتهما الاستثنائية.

وصول نجوم برشلونة وبوكا جونيورز:

أعلن المديران الفنيان تشافي هيرنانديز وسيباستيان باتاجليا عن مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز، التي ستنطلق بعد قليل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر حساب الهيئة العامة للترفيه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول نجوم برشلونة وبوكا جونيورز قبل انطلاق مباراتهما في كأس مارادونا ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم الرياض.

الفوز الأول في السعودية:

وتُعد هذه الزيارة هي الثانية للفريقين إلى السعودية، وفشل كلاهما في تحقيق الفوز خلال زيارته الأولى، ما يحفزهما للظهور بشكل مميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).